Ukraińcy zniszczyli nowoczesny system radarowy

Tego typu system dopiero jest wdrażany do rosyjskiej armii. Niewiele o nim wiadomo, ale wykorzystanie go do obserwowania wybrzeża Morza Czarnego oznacza, że Rosjanie mają coraz większe problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa swojej flocie morskiej i obiektom leżącym na okupowanych terenach Ukrainy.

— W tej chwili jesteśmy w stanie uderzyć w dowolną część tymczasowo okupowanego Krymu. Możemy dotrzeć do wroga w absolutnie dowolnym miejscu — powiedział Kyryło Budanow, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (GUR). Od kilku dni otrzymujemy potwierdzenie tych słów.