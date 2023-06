Widząc to każdy normalny mechanik i kierowca dostałby zawału. Tak zniszczonej opony nie używalibyśmy nawet w starym rowerze, a co dopiero w wojskowej ciężarówce, która przewozi nieraz ciężki sprzęt czy żołnierzy i to jeszcze w trudnym terenie.

Znając rosyjską armię, nie zdziwilibyśmy się, gdyby jej dowództwo dopuszczało do takiego stanu, przyjmując to jako "element zapobiegania dezercji". Rosyjscy dowódcy pomyśleli pewnie, że uniemożliwią swoim żołnierzom plany szybkich ucieczek ciężarówkami, zmieniając je w śmiertelne pułapki.



Reklama

W ten sposób sprawę zniszczonych opon w swoich pojazdach mogą przemianować z "katastrofy logistycznej" na "sprytne rozwiązanie zapobiegania dezercji w obliczu ukraińskiej kontrofensywy". Medale gwarantowane od samego Szojgu.

Zdjęcie Niektórzy internauci, widząc to zdjęcie, zażartowali, że opona przypomina tę z bolidów Formuły 1. Możliwe, że rosyjskie wojsko prawdopodobnie pomyślało, iż taki wygląd dodaje 100 koni mechanicznych do silnika

Ktoś wziął "w łapę"

Do śmiechu nie jest jednak samym rosyjskim żołnierzom. Na kanałach w Telegramie donoszą, że tak zniszczone opony to duży problem na całym froncie, zarówno wśród ciężarówek, jak i innych pojazdów terenowych. Stąd stale wymieniają się informacjami gdzie potrzeba nowych opon.

Podkreślają, że jak w teorii mają one wytrzymywać 52 tysiące kilometrów, to większość już po 40 tysiącach wyglądają tak jak na zdjęciu. Część z nich eksploduje podczas użytkowania w błotnistym terenie. Sami dowódcy zabraniają ich wymiany, dopóki nie wyjeżdżą maksymalnego limitu.

Według Rosjan problem z oponami wymaga interwencji centralnego szczebla Ministerstwa Obrony. Bezpośrednio twierdzą, że są ludzie, którzy biorą duże łapówki, skupując i zaopatrując żołnierzy w takie opony. Biorąc pod uwagę, że mówimy tu o rosyjskiej armii, jest to wręcz pewne.