Pierwszy Leopard 2 zniszczony w Ukrainie. Jest film

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale powinna dać do myślenia

Zniszczenie pierwszego czołgu Leopard 2 na pewno ma duże znaczenie propagandowe dla Rosjan. Wystarczy przypomnieć sobie, ile razy z wielką radością mówili światu, że jakiegoś Leoparda faktycznie upolowali, co okazywało się zwykłą bujdą. Dość powiedzieć, że w ostatnich dniach próbowali wszystkim wmówić, że trafili w Leoparda za pomocą filmu gdzie widać, jak pocisk niszczy... pojazd rolniczy

Rosjanie pokazali, że boją się ukraińskich Leopardów i ich wykorzystanie na froncie, sugerujące rozpoczęcie kontrofensywy, na pewno podniosło alarm w rosyjskim wojsku.

Nie jest to ostatni Leopard 2, który zostanie zniszczony, szczególnie w obliczu wykorzystania ich do ataku. Warto przy tym pamiętać, że Leopard 2A4 mimo już statusu legendy, nie jest aż tak nowoczesny, jak może się wielu wydawać. Oczywiście nie oznacza to, że Ukraińcy powinni bez działań przyjmować takie straty, zwłaszcza jeśli nie wynikają one z bezpośredniej walki.

Zdjęcie Leopard 2A4 to konstrukcja sięgająca lat 80. Porównać ją można do wersji T-72B, używanej przez Rosjan. Jak ma lepsze systemy obserwowania pola bitwy czy mobilność, Leopard 2A4 mimo już swojego legendarnego statusu nie jest "cudowaną bronią", zwłaszcza jeśli wykorzystuje się go z użyciem złej taktyki

To nagranie prawdopodobnie posłuży Ukraińcom jako lekcja tego, jak nie korzystać z tych czołgów. Załogi każdego z około 70 Leopardów 2 które do tej pory trafiły do Ukrainy, będą musiały go studiować. Jest to także dobitny dowód, że czym innym jest trenowanie, a czym innym atak podczas prawdziwej walki, gdy może dojść element paniki.



Leopardy powinny być wykorzystywane bardziej jako wsparcie do niszczenia wroga z dystansu. Zawsze należy uważać, podczas ich przemieszczania zwłaszcza w dzień, niedaleko terenu ciężkich walk.



Mimo wszystko w przypadku pierwszego zniszczenia Leoparda 2 na froncie warto pamiętać, że nikt nie powinien się spodziewać, iż do takiej sytuacji nie dojdzie. Jeden czy dwa zniszczone czołgi nic jeszcze nie sugerują. Pierwsze wnioski zarówno o efektywności Leopardów na froncie, jak i samej ofensywie Ukraińców, będzie można postawić dopiero za kilka tygodni.



Zdjęcie Szczęściem w nieszczęściu jest fakt, że stracony na nagraniu Leopard 2 to starsza wersja A4 a nie nowsza A6, z potężniejszym 120 mm działem, mocniejszym systemem ochrony i nowoczesną elektroniką z sytemami nawigowania pola walki. Aby ograniczyć straty zachodnich czołgów do minimum, Ukraińcy musza pamiętać, że te zawsze będą priorytetem Rosjan