Rosjanie strącili swojego drona. To efekt paniki

Mohajer-6 to bojowe irańskie bezzałogowe statki powietrzne, które zdolne są do przenoszenia precyzyjnie kierowanej amunicji. Rozpiętość skrzydeł wynosi 10 metrów, a kadłub ma długość 7 metrów. Sprzęt został zaprezentowany w 2017 roku, a masowa produkcja rozpoczęła się w 2018 roku. Maszyna wystrzeliwana jest ze specjalnego pasa startowego. Dron posiada stałą, skierowaną do przodu kamerę służącą do nawigacji oraz dalmierz laserowy, a także systemy do nawigowania elektrooptycznego w świetle widzialnym i w podczerwieni.