Centralny Bank Federacji Rosyjskiej poinformował, że klienci banków VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank i Otkritie, objętych szeregiem międzynarodowych sankcji w związku z agresją na Ukrainę, nie mogą korzystać z usług Apple Pay i Google Pay za pomocą kart wydanych przez wspomniane instytucje (i choć nie są to najpopularniejsze formy płatności w Rosji, to korzystanie z nich deklaruje odpowiednio 20% i 29% użytkowników).

Klienci rosyjskich banków bez dostępu do Google Pay i Apple Pay

Co więcej, nie mogą też korzystać z kart płatniczych wydanych przez te banki, by dokonać płatności - stacjonarnie oraz online - na rzecz firm zarejestrowanych w krajach, które zdecydowały się nałożyć i respektować sankcje.



A mowa o Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i państwach członkowskich Unii Europejskiej, które na dodatek zamroziły zagraniczne aktywa rosyjskich banków (takich jak Sberbank, General Bank, IS Bank, Rossiya i Black Sea Bank) - przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, deklaruje, że sankcje dotyczą już 70% rosyjskiej sieci bankowej.



Jednocześnie bank centralny informuje rosyjskich obywateli, że nałożone sankcje nie przeszkadzają w korzystaniu z kart płatniczych na terenie Rosji, gdzie nie obowiązują żadne restrykcje dotyczące płatności kontaktowych i zbliżeniowych.



Uspokaja też, że środki zgromadzone na kontach w bankach objętych sankcjami są bezpieczne i klienci mają do nich swobodny dostęp.

The Wall Street Journal informuje jednak, że rosyjscy obywatele zaczęli ustawiać się w kolejkach do bankomatów, by wypłacić swoje oszczędności w dolarach z obawy przed spadkiem wartości rubla i blokadą środków. Zdaniem MSNBC w niektórych bankach w Moskwie już brakuje amerykańskiej waluty, a sytuacja może wyglądać dla nich jeszcze gorzej, jeśli zapadnie decyzja o wykluczeniu Rosji z systemu SWIFT (Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej).