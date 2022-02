Rosjanie uruchamiają mobilne krematoria? Poległo już 3500 rosyjskich żołnierzy

Pierwsze nagrania pojazdu, na którym zamontowano taką niepokojącą spalarnię odpadów biologicznych, zostały opublikowane już w 2013 roku. Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii zasugerował, że sprzęt zdolny do "odparowania" ludzkiego ciała może być sposobem na ukrycie przez Kreml prawdziwej liczby ofiar śmiertelnych po rosyjskiej stronie i uniknięcie wewnętrznej krytyki - podobnej do tej, która spotkała Putina w 2014 roku, gdy Rosja po raz pierwszy najechała Ukrainę.



Przemawiając w środę, jeszcze przed decyzją Władimira Putina o rozpoczęciu nowej inwazji na Ukrainę, Ben Wallace zasugerował, że jeśli Rosja wywoła jakikolwiek konflikt, to spodziewać można się powtarzania działań, z którymi mieliśmy do czynienia w trakcie aneksji Krymu.



- Wcześniej rozmieszczali mobilne krematoria, które podążały za wojskami na polu bitwy, co mrozi krew w żyłach. Gdybym był żołnierzem i wiedział, że moi generałowie pokładają we mnie tak mało wiary, że podąża za mną na polu bitwy mobilne krematorium, albo gdybym był matką lub ojcem syna, potencjalnie rozmieszczonego w strefie walki i mój rząd uważałby, że sposobem na ukrycie strat jest mobilne krematorium - byłbym głęboko zaniepokojony tłumaczył Wallace.

Wideo youtube

Reklama

Jego zdaniem to idealny obraz reżimu Władimira Putina i tego, w jaki sposób rosyjskie władze postrzegają i traktują swoich żołnierzy, którzy są gotowi oddać życie, wykonując ich rozkazy. Wcześniej zasugerował również, że Putin oszalał i popełnił ten sam błąd, co car Mikołaj I - nie ma żadnych przyjaciół i żadnych sojuszników.



Ben Wallace poinformował również, że Wielka Brytania ma 1000 osób w gotowości, aby zareagować na kryzys i dodał, że zachowuje możliwość błyskawicznego udzielenia pomocy Ukrainie, w tym wysłania tam kolejnej porcji uzbrojenia.



- Jesteśmy w całkiem dobrej pozycji, aby dość szybko dostarczyć Ukrainie wszelkiego rodzaju pomoc, bez względu na to, jaka jest ta pomoc - dodaje.



Na nagraniu, które kilka lat temu opublikowano w sieci, widać nazwę Tourmaline - to firma, która zajmuje się spalaniem odpadów, a także informację o przystosowaniu pojazdy do niszczenia niebezpiecznych odpadów biologicznych, stąd przeznaczenie takich samochód było oczywiste. Na chwilę obecną nie ma jeszcze dowodów, że mobilne krematoria wykorzystywane są przez rosyjską armię do tuszowania strat własnych podczas trwającej inwazji na Ukrainę, ale nie można wykluczać takiej opcji.