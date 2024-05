Rosjanie pacyfikują ukraińską obronę przeciwpowietrzną

Rosjanie rozpoczęli wielką ofensywę w regionie charkowskim. Chociaż analitycy militarni uważają, że armia Kremla zgromadziła za mało sił i środków do jej przeprowadzenia, bo mówi się o zaledwie ok. 50 tysiącach żołnierzy (a potrzeba ok. 200 tysięcy), nie przeszkadza to Rosjanom na niespotykaną skalę dosłownie pacyfikować ukraińskich systemów artyleryjskich i obrony powietrznej.

Sytuacja wydaje się tam dramatyczna dla Ukraińców. Najlepszym przykładem tego, że Rosjanie są zdeterminowani do zdobycia Charkowa niech będzie fakt, że co kilka dni w stronę Ukrainy odbywa się transport kolejowy z dziesiątkami nowych czołgów i wozów opancerzonych. Dodatkowo na front wysłano setki nowych dronów kamikadze o nazwie Lancet, które stanowią ogromne zagrożenie dla systemów obrony.

