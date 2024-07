Rosjanie pokazali potężną "matkę wszystkich bomb"

Rosjanie po raz pierwszy użyli bomby FAB-3000 pod koniec czerwca bieżącego roku, ale dopiero teraz Kreml ogłosił użycie jej na szeroką skalę. To bardzo zła wiadomość dla Ukraińców. Ta bomba potrafi zabijać całe oddziały żołnierzy w najbardziej okrutny możliwy sposób.

Rosyjskie lotnictwo ostatnio używało jej ponad 40 lat temu, w czasie radzieckiej interwencji w Afganistanie, ale teraz została znacznie ulepszona. Dlatego spędza ona sen z powiek Sił Zbrojnych Ukrainy. FAB-3000 to najcięższa bomba wykorzystana do tej pory w konflikcie za naszą wschodnią granicą. Z tego tytułu nazywana jest "matką wszystkich bomb" używanych na Ukrainie, a to ze względu na swoją potęgę.

Reklama