Rosjanie przejęli potężne brytyjskie pociski Storm Shadow

Rosjanie chcą pozyskać brytyjską technologię

Z opublikowanych materiałów wynika, że Rosjanie najbardziej zainteresowani są systemem naprowadzania pocisków na cel, bazującym na laserowych żyroskopach. Nie zabrakło też łączności GPS do wstępnej i końcowej korekcji trajektorii lotu. Efektem tego będzie możliwość udoskonalenia przez Rosjan swoich systemów radarowych i obrony powietrznej przed tymi pociskami.

To będzie oznaczało obniżenie skuteczności ataków nimi nie tylko na rosyjskie cele, ale również na wszystkich wrogich krajów współpracujących z Rosją. Analitycy tłumaczą, że niestety nie da się uniknąć takich sytuacji. Dobrą wiadomością jest fakt, że pociski Storm Shadow, chociaż sprawują się wyśmienicie i mocno dają się we znaki Rosjanom, nie są bronią najnowszej generacji.

Czym są i co potrafią brytyjskie pociski Storm Shadow?

Wielka Brytania ma je bowiem w swoim arsenale od ponad 20 lat. Były one używane przez armię USA i Wielkiej Brytanii w Iraku, gdzie z ich pomocą zniszczono niezliczoną ilość podziemnych bunkrów, w których znajdowali się terroryści. Nie można również nie wspomnieć o zniszczonym moście do wyspy Bubiyan, leżącym w Zatoce Perskiej.

Atrybutem Storm Shadow jest możliwość lotu do wyznaczonego celu bardzo nisko nad ziemią, co bardzo utrudnia wrogowi jego wykrycie przez nawet najlepsze systemy obrony powietrznej. Pociski Storm Shadow w Ukrainie są wystrzeliwane z myśliwców Su-24. Maszyny te zostały specjalnie dla nich zmodyfikowane. Pociski mają zasięg od 250 do 300 kilometrów. Zostały wyposażone w bardzo efektywny silnik turboodrzutowy Turbomeca Microturbo TRI 60-30 o ciągu 5,4 kN. Pozwala on rozpędzić Storm Shadow do nawet 1000 km/h. Pocisk ma długość 510 cm, szerokość 63 cm i wysokość 48 cm.