Armia Kremla odtrąbiła ogromny sukces. Oficjalnie poinformowano o zniszczeniu dostarczonego z Niemiec do Ukrainy systemu obrony powietrznej IRIS-T SLM. Siły Zbrojne Ukrainy mają mieć do swojej dyspozycji tylko kilka tych uważanych za najlepszych na świecie systemów, gdyż kosztują one ponad 150 milionów dolarów za sztukę.

Rosjanie ujawnili, że kompleks zlokalizowano na byłych stanowiskach systemu obrony powietrznej S-300PT leżącym na terenie 302. charkowskiego pułku przeciwlotniczego w obwodzie charkowskim. Oprócz samej wyrzutni, Rosjanie mieli zniszczyć również bardzo zaawansowany radar 79K6. Kreml podczas ataku miał użyć rakiety balistycznej 9M723 kompleksu Iskander-M.