Rosyjska firma Shvabe, będąca częścią państwowego koncernu Rostec, w ograniczonym zakresie pokazała innowacyjną technologię militarną, którą jest mobilny laser bojowy zaprojektowany do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych czy śmigłowców. Urządzenie, zamontowane na ciężarówce KamAZ, według Rosjan, ma stanowić odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony dronów, w tym tanich i szybkich modeli FPV, które stały się kluczowym elementem wojny na Ukrainie.

Prezentacja systemu odbyła się w zamkniętym gronie wśród rosyjskich firm technologicznych na międzynarodowych targach Interpoltech-2025 w Moskwie. Okazuje się, że urządzenie wzbudziło również ogromne zainteresowanie przedstawicieli służb specjalnych z wielu krajów, którym nie było dane być na prezentacji.

Rosjanie ukrywają w tajemnicy potężny laser

Jak ujawnił Bekhan Ozdoev, dyrektor przemysłowy Rostec, laser ten umożliwia szybką neutralizację kilku celów w ciągu minuty, co czyni go cennym narzędziem w obronie obiektów strategicznych, takich jak lotniska czy rafinerie naftowe. Technologicznie system opiera się na chłodzonym powietrzem laserze o wysokiej mocy, wspieranym przez optoelektroniczny moduł śledzenia i radar podobny do Repeynika, zdolny do wykrywania celów na odległość do 2 km.

Kompleks może jednocześnie monitorować i analizować trajektorie do 20 obiektów powietrznych w zasięgu 200-1500 metrów, rozróżniając drony od ptaków czy chmur, dzięki zaawansowanym algorytmom. Zasilany bateriami pokładowymi, z opcją szybkiego ładowania zewnętrznego, działa w warunkach dziennych i zmierzchowych, integrując się z innymi systemami obrony powietrznej. Efektywność przeciwko szybkim dronom FPV wynika z precyzyjnego naprowadzania wiązki laserowej, która uszkadza elektronikę lub strukturę pojazdu, unieszkodliwiając go bez użycia amunicji.

Laser może strącać drony i śmigłowce

Znaczenie tej technologii jest szczególnie istotne w kontekście trwających konfliktów, gdzie tanie drony FPV umożliwiają precyzyjne ataki na siły lądowe i ciężki sprzęt. Rosyjscy producenci podkreślają mobilność KamAZ-a, co pozwala na szybkie rozmieszczenie w terenie, oraz bezpieczeństwo dla otoczenia cywilnego, ponieważ laser nie generuje odłamków ani hałasu.

System został pokazany nielicznym osobom obok innych rozwiązań antydronowych, jak kompleks Lokmas czy Katran z PPSH Laboratory, podkreślając trend ku zintegrowanej obronie przed rojami UAV. Shvabe planuje dalsze prace badawcze, w tym przetarg na rozwój prototypu, z budżetem do 23,5 mln rubli, co ma przyspieszyć wdrożenie do armii.

Rosja kopiuje technologię od Chin?

Mimo entuzjazmu, wokół projektu krążą kontrowersje. Otóż z analiz ekspertów od militariów z serwisu Defense Express wynika, że wygląd lasera przypomina chińskie systemy komercyjne, co sugeruje możliwe importy i rebranding pod rosyjską marką. Testy eksportowych laserów chińskich w Arabii Saudyjskiej wykazały problemy z przegrzewaniem, wymagające nawet 15-30 minut na pojedynczy dron, co podważa deklarowaną szybkość.

Brak ujawnionych specyfikacji technicznych i częściowe ukrycie prototypu pod siatką maskującą budzą wątpliwości co do autentyczności "rosyjskiego przełomu". Eksperci z Defense Express ostrzegają, że pod sankcjami Rostec polega na zagranicznych komponentach, co może ograniczyć skalowalność technologii, choć jej potencjalne zastosowanie w wojnie na Ukrainie i przyszłych konfliktach na całym świecie.

