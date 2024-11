Rosjanie użyli nowej, tajemniczej broni rakietowej

O pocisku Grom-E1 zrobiło się głośno na początku bieżącego roku, gdy został pierwszy raz użyty w obwodzie chersońskim. Wciąż niewiele wiadomo o tej broni, poza tym, że jest to przepotężna hybryda bomby i pocisku rakietowego. Grom-E1 jest przystosowany do przenoszenia przez najnowszy rosyjski myśliwiec Su-57.

Nieoficjalnie mówi się, że jest to rozwinięcie idei bomby FAB-500 z modułem UMPK, do której dodano sekcję napędową pocisku Ch-38. Podobno całość ma ważyć ok. 600 kilogramów, a materiał wybuchowy stanowi połowę tej masy. Pocisk przenosi głowicę odłamkowo-burzącą.

