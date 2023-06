Rosyjska obsesja na punkcie Leopardów

Czołgi Leopard 2 stanowią priorytet Rosjan, co ci pokazują ciągłym odnoszeniem się do ostrzelanego zgrupowania wozów, które na początku kontrofensywy wpadły w pułapkę niedaleko Orichiwu. Rosjanie co chwila wypuszczają materiały dotyczące tej jednej kolumny, jakby Putin miał z tego powodu ogłosić święto narodowe. Jednak ma to dla Kremla faktyczne korzyści propagandowe.

Leopard 2 stał się swoistym mitem wojny, zanim na dobre trafił do Ukrainy. To czołg, który jest symbolem przełamania blokady Zachodu w kwestii wysyłania ciężkiego sprzętu. Grzanie tymi samymi stratami ma pokazać rosyjskim obywatelom ciągłą potęgę ich armii. Na Zachodzie zaś ma próbować wywołać mętlik informacyjny, jakoby zachodni sprzęt niedomagał na froncie, lub Ukraińcy nie potrafili go używać. Mimo że nie ma to logicznych podstaw, w obliczu szumu informacyjnego związanego z ofensywą, może wywołać taki efekt.

Nie mówiąc, że zdobycie Leoparda 2, zwłaszcza w nowszej wersji A6, prócz propagandy może mieć dużą wartość technologiczną dla Rosjan. Czołg ten posiada rozwiązania rzadko spotykane w rosyjskich czołgach np. system hunter-killer, przyspieszający proces celowania. Trzeba też pamiętać, że Leopardy 2A6 i 2A4 wysłane Ukrainie, to czołgi wykorzystywane w wielu państwach NATO i posiadające rozwiązania znane z innych czołgów Zachodu m.in. armatę standardu 120-mm, produkowaną na licencji, chociażby do amerykańskich czołgów Abrams. Innymi słowy, Rosjanie w zdobyciu Leoparda 2 mogą widzieć szanse na poznanie części technologii NATO.