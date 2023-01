Rosjanie znów popisali się głupotą. Tak (nie)działa ich propaganda

Ot Rosjanie uznali, że wiarygodna będzie propaganda o tym, że jedno z najważniejszych miast frontu, gdzie Ukraińcy od miesięcy bronią się w ciężkich warunkach, zostało po prostu oddane przez Kijów. I oczywiście dochodzi do tego tradycyjny pakiet pustych frazesów, gdzie Rosjanie zapewniają o dobrym traktowaniu jeńców, a w ogóle prawdziwym wrogiem nie jest tu żołnierz rosyjski, tylko ukraińskie dowództwo, które wysyła Ukraińców na rzeź. Nie dziwi więc, że na te komunikaty wiarygodne jak deklaracje pokoju Putina, żołnierze ukraińscy reagują śmiechem.



Rosyjskie myślenie rodem z II wojny światowej

Tak nieudolna propaganda dowodzi, że w kwestii wojny Rosjanie mentalnie zatrzymali się na walkach z III Rzeszą. Kwestie o "porzuceniu przez własny naród i władze" może przekonałyby żołnierzy w Stalingradzie 1942, ale nie w Bachmucie 2022. Nie w czasach tak dużego dostępu do informacji i możliwości ich sprawdzania. Szczególnie że Ukraińcy już praktycznie nie wierzą w żadne słowa Rosjan.

Choć może skoro Rosjanie uprawiają taką propagandę, to sami w nią uwierzą. W ten sposób do pokonania całej armii rosyjskiej na wschodzie ukraińscy żołnierze powinni stworzyć stację radiową, gdzie mówiliby, że ukraińskie czołgi już wjechały na Kreml.



Absurdy rosyjskiej propagandy wojennej

Oddanie ot tak Bachmutu przez Ukraińców, można zaliczyć do kolekcji jednych z największych projekcji Rosjan. Niemniej już wcześniej mogliśmy spotkać niemniej absurdalną narrację Moskwy o sytuacji na froncie w Ukrainie. Wystarczy sobie przypomnieć, chociażby, jak to sam rosyjski reprezentant przy ONZ z powagą mówić, że Ukraińcy wykorzystują trenowane bojowe komary do rozprzestrzeniania groźnych chorób na froncie. Kijów w swoim stylu zareagował śmiechem.