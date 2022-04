Rosyjscy żołnierze będą bogaci. Oto cennik za ukraińskie zdobycze

Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych mówi się, że rosyjscy żołnierze jeszcze są na Ukrainie nie po to, by walczyć z nazistami, tylko dla grabieży, dzięki którym będą mogli za ukradzione pieniądze wyremontować swoje syberyjskie lepianki.

Teraz okazuje się, że ogromną motywacją do działań na Ukrainie są też ogromne nagrody pieniężne oferowane przez sam Kreml. Na Twitterze pojawił się cennik, w którym opisano jakiej nagrody można spodziewać się za zniszczenie ukraińskich samolotów, dronów czy czołgów.

Najcenniejsze mają być myśliwce i śmigłowce, a nieco tańsze drony. Za zestrzelenie myśliwca można otrzymać nawet 300 tysięcy rubli, czyli ok. 15 tysięcy złotych. Tymczasem za śmigłowca 200 tysięcy, a drona 50 tysięcy rubli. Dla większości rosyjskich żołnierzy to ogromne pieniądze, dzięki którym będą mogli znacząco polepszyć jakość życia swoich rodzin.

Niedawno ukraińska armia oferowała rosyjskim agresorom pieniądze za oddanie swojego czołgu. Było to nawet 293 850 hrywien, czyli ponad 42 tysiące złotych. W większości przypadków jest to dla nich korzystne wyjście z opresji. Z jednej strony jeśli nie chcą walczyć, to oddanie czołgu będzie oznaczało dla nich nie tylko przeżycie, ale również zarobienie pieniędzy i możliwość starania się o obywatelstwo Ukrainy.

Podobną akcję zorganizował również kolektyw hakerów Anonymous. Oferowali oni Bitcoiny Rosjanom za sprzedaż swoich czołgów, które później chcieli udostępnić ukraińskiej armii, by nimi walczyła z agresorem. Z najnowszych danych Ministerstwa Obrony Ukrainy wynika, że Rosja straciła już 739 czołgów, 1964 bojowych maszyn opancerzonych, 158 samolotów i 143 helikoptery.