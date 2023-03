Rosyjski bombowiec Tu-22m

Tu-22M jest taktycznym bombowcem średniego i dalekiego zasięgu. Głównym jego zadaniem jest przeprowadzanie uderzeń bombowo-rakietowych na naziemne cele. Oprócz wykonywania konwencjonalnych operacji uderzeniowych może również przeprowadzać ataki jądrowe. Maszyna była produkowana od 1971 roku do 1997 roku - powstało wówczas prawie 500 egzemplarzy.

Sprzęt napędzany jest przez dwa silniki odrzutowe NK-22 lub NK-25 o ciągu 140,23 kN każdy. Długość samolotu wynosi ponad 41 m, a powierzchnia nośna to około 183 metrów kwadratowych. Tu-22M waży aż 54 000 kg i może rozpędzić się do nawet 2300 km/h (wersja Tu-22M3). Z kolei prędkość przelotowa wynosi 900 km/h.

Samolot może osiągać pułap 14 000 m i przy pełnym zbiorniku paliwa może pokonać nawet 7 000 km (Tu-22M3). Aby wzbić się w powietrze, potrzebuje długiego pasa startowego o długości minimalnej aż 2100 m. W przypadku lądowania maszyna potrzebuje pasa o długości minimum 1300 m.

W skład uzbrojenia mogą wchodzić kierowane pociski rakietowe powietrze-powietrze oraz bomby o maksymalnej masie łącznej do 24 000 kg. Do przenoszenia amunicji służą cztery węzły podwieszeń oraz specjalna komora bombowa. W podstawowym zestawie znajdują się trzy pociski powietrze-ziemia Raduga Ch-22, które są zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych lub pociski Raduga Ch-15 o krótkim zasięgu, które są wykorzystywane do przełamywania obrony powietrznej przeciwnika.