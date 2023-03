NGAD projektowany w komputerze niczym Formuła 1

To wszystko jest też zasługą zupełnie nowych technik projektowania i budowy maszyny. Do tej pory nie były one stosowane. Co ciekawe, pierwszy prototyp maszyny miał powstać w zaledwie rok od powstania jej projektu. To pokazuje, jak armia USA rozwija się w niesłychany sposób pod względem lotnictwa.

Kolejną ciekawostką jest to, że do projektowania swoich nowych myśliwców, Amerykanie wykorzystują technologię znaną do tej pory z Formuły 1. Konkretniej chodzi tutaj o stworzenie cech myśliwca w postaci wirtualnej i cyfrowej. W rezultacie wojsko USA na podstawie danych z komputerów będzie w stanie badać setki możliwych rozwiązań, tym samym optymalizując je pod kątem konkretnych wymagań.

Zaawansowane drony bojowe dla myśliwców

Oprócz myśliwców 6. generacji, Pentagon chce wdrożyć do armii aż 1000 dronów XQ-58A Valkyrie od Kratos Defense czy Gambit od General Atomics. Takie maszyny mają funkcjonować jako skrzydłowi w technologii roju, podczas wykonywania trudnych misji. Kilka takich maszyn będzie przydzielanych do poszczególnych myśliwców 6. generacji, F-35 Lightning II i samolotów transportowych.

Dzięki nim, piloci będą mogli otrzymać więcej danych potrzebnych im do precyzyjnego i skutecznego uderzenia na naziemne instalacje w trakcie konfliktów i lepiej chronić samolot, siebie lub załogę przed wrogiem. Drony Valkyrie maja również pomagać myśliwcom poradzić sobie stłumić i zniszczyć obronę powietrzną wroga na dalekie dystanse.

Maszyny mają dysponować zasięgiem na poziomie 2700 kilometrów i mogą w powietrzu rozwijać prędkość do nawet 1200 km/h. Co najważniejsze dla armii, jedna sztuka XQ-58A czy Gambit ma kosztować zaledwie 2 miliony dolarów.