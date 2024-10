Bombowiec Tu-160M2 sam broni się przed atakami

Okazuje się, że Tu-160M2 został wyposażony w pociski powietrze-powietrze. Pozwalają mu one zneutralizować praktycznie każdy atak rakietowy przeprowadzony z innego samolotu. Niestety, nie ma oficjalnych informacji, o jakie pociski chodzi. Wiadomo jednak, że maszyna wzbogaciła się o nowe radary, w tym jeden z nich pojawił się w sekcji ogonowej.

Analitycy militarni sądzą, że może chodzić o pociski R-74M, ponieważ idealnie współpracuje on z nowymi rosyjskimi radarami tego typu. Pocisk ten jest bardzo zwrotny i może atakować cele na krótkim dystansie do 40 kilometrów i na wysokościach do 20 kilometrów. Może nawet przechwytywać bardzo zwinne cele o przeciążeniu do 12 G i prędkości 2500 km/h. Opracowany przez Biuro Specjalnego Projektowania i Technologii NPO Kurganpribor, R-74M charakteryzuje się ulepszonymi kątami startu i może atakować zagrożenia nadlatujące od tyłu samolotu.