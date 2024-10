Ukraina ma wyjątkowego drona. Wykryli go z kosmosu

Drony Bayraktar TB2 wciąż latają nad Ukrainą

Ostatnie wieści o nich obiegły sieć na początku bieżącego roku. Wówczas turecka firma Baykar Makina wysłała do naszych wschodnich sąsiadów ok. 10 sztuk tych dronów. Teraz okazuje się, że bezustannie są używane przez Siły Zbrojne Ukrainy m.in. do obserwacji ruchów rosyjskich wojsk na terenach przygranicznych kraju. Dostarczają one informacje, które pozwalają czynić postępy w ofensywie w rosyjskim obwodzie kurskim. Dzięki tym maszynom udało się zlikwidować wiele oddziałów okupanta i zniszczyć niezliczoną liczbę sprzętu.

Bayraktar TB2 to dron klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). Wykonany jest z kompozytów węglowych oraz aluminium. Maszyna ma 6,5 metra długości i 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Dron może latać z maksymalną prędkością 130 km/h, wznieść się na 8200 metrów i pozostać w powietrzu przez 27 godzin.

Co potrafi turecki dron Bayraktar TB2

Na ich pokładzie znajdują się dwa rodzaje broni, szybujące pociski przeciwpancerne MAM-L o zasięgu do 8 kilometrów oraz MAM-C z głowicami uniwersalnymi, które są w stanie przebić do 200 mm stali RHA i razić odłamkami cele do 20 metrów od miejsca uderzenia.

Co ciekawe, firma Baykar Makina niebawem ruszy z produkcją o wiele bardziej zaawansowanego drona o nazwie TB3. Maszyny mają być nieco większe od TB2, bo mowa o długości 8,35 metrów i 14-metrowej rozpiętości skrzydeł. Mają też latać jeszcze szybciej, z prędkością przelotową na poziomie 232 km/h oraz maksymalną 300 km/h.