Europejski myśliwiec 6. generacji budzi ogromny zachwyt

Myśliwiec 6. generacji, nad którym pracują inżynierowie z Francji, Włoch i Japonii będzie futurystyczną maszyną, która odmieni nie do poznania walki powietrzne. Oficjalnie samolot bojowy miał pojawić się na niebie w 2040 roku, ale władze tych trzech państw podjęły decyzję o przyspieszeniu realizacji tego projektu. Zgodnie z nowymi założeniami, myśliwiec ma wzbić się w powietrze już w 2035 roku.

Co ciekawe, program GCAP, czyli budowy myśliwce 6. generacji konkuruje ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, a mianowicie NGAD (Next Generation Air Dominance). Pentagon określił, że myśliwiec przewagi powietrznej i zastępca słynnych F-22 Raptor ma zostać wdrożony do sił powietrznych w 2030 roku. To aż pięć lat wcześniej od europejskiego myśliwca GCAP.

