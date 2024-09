Drony z amunicją zapalającą polują na żołnierzy

Analitycy militarni twierdzą, że bezzałogowiec mógłby bez problemu wypędzić z terenów zielonych oddział żołnierzy i zniszczyć ich obóz czy sprzęt. Drony-smoki idealnie sprawdziłyby się również do pacyfikacji rosyjskich okopów. Podczas gdy zwykły dron kamikadze może uderzyć na jeden wybrany cel, nowy ukraiński wynalazek może nie tylko zalać strumieniem ognia kilkadziesiąt metrów okopu, ale również docelowo trafić w skład amunicji lub zgrupowanie okupantów.

Tego typu urządzenia są proste w budowie, ale jednocześnie niezwykle efektywne. Mogą też przydać się do ataku na rosyjskie pojazdy. Nawet jeśli nie uda się w nie bezpośrednio trafić, to wybuch lub strzał w zbiornik bez problemu doprowadzi do eksplozji, która poważnie uszkodzi lub całkowicie zniszczy pojazd z powodu wybuchu pożaru.

Co ciekawe, Siły Zbrojne Ukrainy testują jeszcze inne, równie dziwne wynalazki. Można tutaj wymienić drona z przymocowaną kataną czy karabinem maszynowym. Na razie takich urządzeń na froncie nie widziano, ale część z pomysłów jak widzimy w przypadku drona-smoka ostatecznie spełnia pokładane w nich nadzieje i trafia na pole walki, gdzie można eliminować rosyjskich okupantów.