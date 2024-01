"Jastrząb-AV". Co to za jednostka?

A co takiego potrafi 1K148 "Jastreb-AV"? To radar rozpoznania artyleryjskiego, czyli przeznaczony do śledzenia toru ruchu pocisków artyleryjskich, pocisków rakietowych, moździerzowych, lokalizacji miejsca ich wystrzelenia oraz punktu ich upadku.



Jego dokładna specyfikacja pozostaje jednak tajemnicą, bo Jastreb-AV to rosyjska nowość zaprezentowana dopiero podczas forum Army-2022 i rosyjskie wojsko niedawno zaczęło jego rozmieszczanie (trudno określić, ile egzemplarzy udało się wyprodukować i zostało wysłanych na front).



"Jastrząb-AV" służy do wykrywania pozycji artylerii przeciwnika, przez co jest dużym zagrożeniem dla sił ukraińskich, które w obliczu niedoboru dostaw muszą coraz bardziej "oszczędzać" swoje wyposażenie. To system radarowy z anteną fazowaną, umieszczony na podwoziu BAZ-6910-025, który jest w stanie automatycznie śledzić trajektorię pocisków wystrzeliwanych przez artylerię wroga, określając dokładne współrzędne pozycji.