Zła passa rosyjskich pilotów

Nagranie jest archiwalne i pochodzi prawdopodobnie z 22 grudnia. Wtedy Ukraińcy ogłosili, że jednego dnia udało im się zestrzelić aż trzy rosyjskie bombowce Su-34, wszystkie nad obwodem chersońskim. Nagranie jest więc potwierdzeniem chociaż jednego trafienia.

W drugiej połowie grudnia miało dojść wręcz do rozbicia rosyjskiej floty Su-34, wykonującej działania w pobliżu frontu chersońskiego. Te maszyny są jednymi z priorytetowych celów Ukraińców, ze względu ich zastosowania w misjach precyzyjnego bombardowania z użyciem szybujących bomb UMPK.

Bombowce taktyczne Su-34

Su-34 to wielozadaniowy bombowiec taktyczny, służący przede wszystkim do bliskiego wsparcia powietrznego. Konstrukcję oparto na myśliwcu Su-27. Co ciekawe Su-34 jest samolotem dwumiejscowym, jednak w przeciwieństwie do klasycznych konstrukcji gdzie nawigator siedzi za pilotem, w tym samolocie obaj siedzą obok siebie.

Bombowiec Su-34 zaprojektowało biuro Suchoj jeszcze w czasach ZSRR, jednak do produkcji wszedł dopiero w 2006 roku. Według szacunków, rosyjskie siły powietrzne przed wybuchem wojny na Ukrainie miały do dyspozycji ponad 130-150 bombowców Su-34. Ich produkcja jednak mocno spadła.

Zdjęcie Bombowiec taktyczny Su-34 / Vitaly Kuzmin / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne Su-34:

Długość: 23,3 m

Rozpiętość skrzydeł: 14,05 m

Wysokość: 6,36 m

Maksymalna waga bojowa: 45,1 t

Napęd: 2x silniki Saturn AL-31F

Prędkość maksymalna: 1900 km\h

Maksymalny pułap: 14 km

Zasięg bojowy: 1130 km

Uzbrojenie: 1x działko 30 mm GSh-301, pociski powietrze-powietrze (R-77, R-73), pociski powietrze-ziemia (Kh-55, Kh-59M, Kh-31, Kh-35), bomby (FAB-500, FAB-1500)