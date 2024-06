Rosyjskie czołgi wpadają w gigantyczne leje po swoich bombach

Rosjanie produkują na masową skalę bomby lotnicze FAB, ODAB czy KAB

Zakłady zbrojeniowe w Rosji pracują przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, na 12-godzinnych zmianach. W sektorze produkcji uzbrojenia jest tam obecnie zatrudnionych około 3,5 miliona obywateli, w porównaniu do 2-2,5 miliona w czasach przed inwazją na Ukrainę.

FAB-1500 w wersji M54 mierzy ponad 2,7 metra długości, a jej średnica wynosi 630 mm. To bomba ważąca 1500 kilogramów, z czego aż 675 kilogramów to masa samej głowicy bojowej. Po wybuchu tej bomby powstaje krater o średnicy 8-12 metrów i głębokości 3-4 metrów. To wystarczy, by uwięzić każdy czołg. Eksplozja FAB-1500 może przebić zbrojony beton na grubość do 1,5 metra.