Rozbierać się i wyrywać trawę! Rosyjski dowódca torturuje swoich żołnierzy

Nic więc dziwnego, że wśród młodych Rosjan pojawia się coraz większy sprzeciw wobec służby wojskowej, a warto przypomnieć, że pod koniec lipca Rosja podniosła maksymalny wiek poboru o trzy lata, rozszerzając pulę mężczyzn, których można powołać do służby - wcześniej obowiązkową roczną służbę wojskową musieli odbyć zdrowi mężczyźni w wieku od 18 do 27 lat, a teraz powołani mogą być wszyscy mężczyźni do 30 roku życia.

Rosyjski parlament przyjął też ustawę, która znacznie zwiększa kary dla tych, którzy nie stawią się w urzędzie poborowym po otrzymaniu wezwania do służby. Mogą zostać ukarani grzywną do 30 000 rubli, gdy ustawa wejdzie w życie 1 października,a to 10-krotność obecnej maksymalnej grzywny - jak twierdzi część Rosjan, urzędnicy potrafią im również grozić karą 15 lat więzienia, bo "mężczyzna rodzi się żołnierzem i musi bronić ojczyzny".

W tym roku zamierzałem wziąć kredyt hipoteczny i kupić mieszkanie dla naszej rodziny. Omawialiśmy z żoną plany na przyszłość. Teraz wszystko jest w zawieszeniu. Od przyszłego stycznia mogę zostać powołany do służby i wysłany na Ukrainę. Nie chcę iść do wojska, nie chcę brać wziąć udział w tej wojnie i umrzeć za czyjeś cele mówi jeden z nich w wywiadzie dla BBC.