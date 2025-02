Satelity pokazały nową broń Chin. To ogromny dron WZ-9

Nowy dron Chin na zdjęciach satelitarnych

O wypatrzeniu drona WZ-9 Divine Eagle (pol. Boski Orzeł) donosi amerykański serwis The War Zone, na bazie zdjęć satelitarnych od grupy Planet Labs oraz Maxar Technologies. Okazuje się, że przynajmniej od 4 grudnia maszyna znajduje się w bazie Ledong na wyspie Hajnaj. Sama wyspa stanowi ważne miejsce dla Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Jak podaje The War Zone najnowsze zdjęcia satelitarne wskazują, że WZ-9 jeszcze do tej pory stacjonuje w bazie Ledong. Maszyna to najprawdopodobniej prototyp, który ma pewne możliwości operacyjne, a jej loty służą przetestowaniu konstrukcji. Na ten moment nie wiadomo, czy jest to jedyny skonstruowany WZ-9.

Nowy chiński dron WZ-9 jest większy niż wiele myśliwców

WZ-9 to projekt bezzałogowca (HALE), czyli mogącego operować długo i na dużych wysokościach. Naszpikowany ma być różnymi sensorami i radarami, pozwalając na długi rekonesans w regionach Oceanu Spokojnego. Taka zdolność ma szczególnie przydać się Chińczykom w momencie ewentualnego konfliktu o Tajwan.

Jak przy większości nowych chińskich konstrukcji, WZ-9 pozostaje przykryty dużym płaszczem tajemnic. Dostępne materiały zdradzają, że jest to maszyna o dość niespotykanej konstrukcji. Wyróżnia się niezwykle dużym skrzydłem o długości ok. 45 metrów. To o około 5 metrów więcej niż amerykański bezzałogowiec HALE RQ-4 Global Hawk. Nad skrzydłem znajdują się dwa pionowe stateczniki.

Chiński dron posiada dwa kadłuby, w których znajduje się główny sprzęt do rekonesansu. Połączone są jedną powierzchnią nośną z przodu. WZ-9 napędza jeden silnik odrzutowy o nieznanej specyfikacji.

Faktyczne możliwości WZ-9 nie są na ten moment znane. Jak zauważa The War Zone dron może przede wszystkim służyć do wynajdywania ruchomych celów powietrznych i naziemnych oraz robienia obrazów. Przy tym jednak WZ-9 miałby służyć Chińczykom nie tylko do misji wywiadowczych, ale i wczesnego ostrzegania.

