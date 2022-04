Serbowie przez długi czas polegali głównie na samolotach produkcji rosyjskiej, ale teraz następuje zaskakująca zmiana. Prezydent tego kraju zaangażował się w rozmowy na temat możliwego pozyskania francuskich samolotów Rafale. Vučić powiedział, że planowany jest zakup 12 nowych samolotów oraz 12 używanych od innego państwa. Swoje plany przedstawił na ćwiczeniach wojskowych, które odbyły się w niedzielę.

Aleksandar Vučić, który ponownie wygrał niedawne wybory prezydenckie w Serbii, próbuje balansować pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Jednak ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę jest to dużo trudniejsze. Serbia jest uzależniona od rosyjskich dostaw gazu oraz części zamiennych do wojska. Dlatego też Belgrad nie przyłączył się do zachodnich sankcji.

Rafale - francuski samolot wielozadaniowy dla Serbii

Rafale został wprowadzony do francuskich sił zbrojnych w 1997 roku i operuje zarówno z lotnisk, jak i lotniskowca. Dostępny jest w wersji jedno- jak i dwumiejscowej oraz może być używany jako myśliwiec, bombowiec lub samolot wsparcia. Samolot jest w stanie osiągnąć prędkość 2100 km/h i latać na wysokości 16 800 metrów. Według producenta może przekroczyć barierę dźwięku bez użycia dopalacza. Jego zasięg wynosi 3700 kilometrów.

Rafale’e wzięły udział w ataku na Libię w ramach operacji Harmattan w 2011 roku. W ciągu trzech pierwszych miesięcy operacji wylatały one ponad 3800 godzin w 700 misjach, zrzuciły prawie 300 bomb i wystrzeliły kilka pocisków manewrujących. 2 lata później brały udział w nalotach na partyzantów w Mali.

Nie tylko jednak francuskie siły powietrzne użyły bojowo Rafale’i. Egipt wykorzystał je do eskortowania F-16 w nalocie odwetowym na islamistów.

Francuski samolot wyposażony jest w działko kaliber 30 mm z zapasem 125 sztuk amunicji. Może on przenosić różnorodną broń od pocisków rakietowych powietrze-powietrze, aż po pociski powietrze-ziemia, kończąc na pocisku nuklearnym ASMP. Rafale to często niedoceniany francuski myśliwiec, który w pozorowanych walkach był w stanie konkurować z amerykańskimi myśliwcami 5-tej generacji F-22 Raptor.