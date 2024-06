Siły Systemów Bezzałogowych Ukrainy mają nowy tajemniczy dron-kamikadze

Siły Systemów Bezzałogowych z nowym dronem

Film ukazuje zresztą cały hangar wypełniony różnymi systemami dronowymi, bo jak przekonuje dowódca nowego sektora sił zbrojnych, wśród producentów dronów - a ukraińskie władze współpracować mają nawet za 125 - panuje zdrowa konkurencja, napędzana chęcią pokonania Putina.

Liczba producentów oznacza zdrową, normalną konkurencję. Jako użytkownicy tego produktu jesteśmy zainteresowani posiadaniem większej liczby producentów i większej liczby produktów do wyboru, aby lepiej zrozumieć i zastosować najlepsze opcje wyjaśniał Sucharewski.

To jednak ten konkretny model charakteryzujący się skrzydłem delta zwraca szczególną uwagę i chociaż Ukraińcy nie chcą jeszcze udzielać szczegółowych informacji, ograniczając się jedynie do komentarza, że to "godne uwagi uzupełnienie" arsenału ukraińskiej armii, pewne wnioski można wyciągnąć na podstawie samej konstrukcji.



Ukraiński dron "inspirowany" Shahedami

Już na pierwszy rzut oka widać tu podobieństwo do irańskich dronów Shahed, którymi Rosja swego czasu dosłownie zasypywała ukraińskie miasta. Jak choćby wspomniane skrzydła delta, które pozwalają na zachowanie dobrych właściwości przy dużych prędkościach, nie tracą siły nośnej nawet przy bardzo dużym kącie natarcia, a fakt, że "nie wchodzą" one w kadłub, daje więcej miejsca na zbiorniki z paliwem i uzbrojenie samolotu, co oznacza większy zasięg i większą siłę rażenia.



A przypominamy, że Ukraina miała wgląd w konstrukcję irańskich dronów, bo już we wrześniu ubiegłego roku ukraińskie siły zbrojne informowały, że przechwyciły pierwszy egzemplarz tego bezzałogowca wyprodukowany w Rosji. Przy okazji potwierdziły, że nowa wersja dronów Shahed-136 jest dużo trudniejsza do przechwycenia, a wszystko za sprawą nowej anteny Kometa-M, znacznie bardziej zaawansowanej niż irańska antena satelitarną CRPA. Mówiąc krótko, Moskwa może już niebawem posmakować swojego własnego rozwiązania.