Słowacja wysyła wsparcie do Ukrainy! Mowa o systemie S-300

Andrzej Kozłowski Militaria

Słowacja wysłała systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-300 do Ukrainy. To drugie państwo po Czechach, które oficjalnie przyznaje się do transferu ciężkiej broni do Ukrainy. System ten może odegrać bardzo ważną rolę w wojnie, wzmacniając obronę przeciw powietrzną Ukrainy i mocno utrudniając działanie rosyjskiego lotnictwa.

Słowackie S-300 /Wikipedia