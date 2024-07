Słowacja zapowiedziała koniec pomocy Ukrainie. Teraz wyśle armatohaubice

Słowacja musi wysłać Ukrainie armatohaubice Zuzana-2

Zuzana-2 to samobieżna armatohaubica powstała na bazie i doświadczeniach ze starszej tego typu broni, a mianowicie wz. 2000 Zuzana. Jej atrybutem jest potężne działo na pociski kal. 155 mm, czyli stadradowe pociski artyleryjskie wykorzystywane w krajach NATO.

System jest zainstalowany na kołowym podwoziu opartym na ciężarówce Tatra 815 VP w układzie napędowym 8x8. Oferuje on wystarczającą moc silnika do rozpędzenia pojazdu do 90 km/h na drogach i do ok. 30 km/h w trudnym terenie. Zuzana-2 została zaprojektowana do pokonywania dość wysokich przeszkód o wysokości do 60 centymetrów.