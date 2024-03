Śmigłowiec z USA poluje w Awdijiwce. Rosjanie w panice

"Amerykańskie" Mi-17W-5 walczą z Rosjanami

Prawdopodobnie śmigłowiec zidentyfikowano po kamuflażu sił powietrznych Afganistanu. Pierwotnie w 2011 Mi-17W-5 USA kupiło te maszyny właśnie dla tego kraju. Jednak po wycofaniu amerykańskich wojsk z Afganistanu w 2021 roku część opłaconych śmigłowców ewakuowano do Stanów.

Od tego momentu bezużytecznie pozostawały w magazynach. Pozostawały jednak do momentu wybuchu wojny w Ukrainie, gdy Waszyngton postanowił przekazać je Kijowowi do walki z rosyjską nawałą. Do tej pory Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie aż 20 śmigłowców Mi-17W-5.

Zdjęcie Jeden ze śmigłowców Mi-17W-5 przekazanych Ukrainie przez Stany Zjednoczone / @UkrMole / Twitter

Mi-17W-5 to eksportowa wersja popularnego śmigłowca

Śmigłowiec Mi-17W-5 to eksportowa modyfikacja Mi-8MTW-5, produkowana przez Kazańską Fabrykę Śmigłowców. Podstawowo służy do transportu sprzętu oraz żołnierzy, jednak może być wyposażony w duży ładunek uzbrojenia, przez co kwalifikuje się jako śmigłowiec szturmowy.

Mi-17W-5 jest znacząco unowocześniony względem Mi-8MTW-5. Charakteryzuje się nową awioniką, w tym czterema wyświetlaczami wielofunkcyjnymi, noktowizorem, pokładowym radarem pogodowym i system autopilota. Wszystko umieszczono w zmodyfikowanej kabinie.

Parametry taktyczno-techniczne śmigłowca Mi-17W-5

Ogólne informacje



Załoga: 3 osoby + 36 żołnierzy

Długość: 25,35 m

Szerokość wirnika: 21,29 m

Wysokość: 4,76 m

Maksymalna masa startowa: 13000 kg

Maksymalna masa ładunku wewnętrznego: 4000 kg

Maksymalna masa ładunku zewnętrznego: 3000 kg

Napęd:



Silniki Klimov TV3-117VM/TV3-117VM Ser. 02 o mocy 2200 KM każdy lub 2 silniki Klimov VK-2500-03 o mocy 2400 KM każdy

Prędkość maksymalna: 250 km/h

Maksymalny pułap: 4,5-6 km (w zależności od modelu silników)

Zasięg lotu: 580 km/1065 km (z podczepianymi zbiornikami paliwa)

Uzbrojenie:

Karabiny maszynowe: kalibru 7,62 i 12,7 mm,

Kierowane pociski przeciwpancerne: 9M17P Skorpion, 9M114 Szturm i 9M121 Wichr,

Kierowane pociski powietrze-powietrze: Igła-V

Niekierowane rakiety: S-5 kalibru 57 mm i S-8 kalibru 80 mm,

Bomby: FAB-250