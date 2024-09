Ukraina dostanie mnóstwo systemów obrony powietrznej

System S-300 został stworzony do zwalczania celów na dużych odległościach, nawet do 150 kilometrów. Bez problemu radzi on sobie z samolotami i pociskami balistycznymi. Ukraina wciąż posiada kilka takch systemów. Są one używane do ochrony m.in. Kijowa czy Odessy. Zapas amunicji do tych urządzeń z Armenii pozwoli uratować więcej istnień ludzkich.

Tymczasem system 9K37 Buk to wciąż popularny mobilny system obrony powietrznej zaprojektowany w końcu lat 70, czyli za czasów Związku Radzieckiego. Umożliwia on przechwytywanie nie tylko pocisków manewrujących, ale również samolotów i śmigłowców. System cechuje się sporą celnością i skutecznością w zwalczeniu celów powietrznych.

Czym jest system obrony 9K33 Tor i 9K33 Osa?

Podobnie jest w przypadku systemu 9K33 Tor. Jest on przeznaczony do obrony przeciwlotniczej na krótkich i średnich dystansach. Dzięki niemu, można neutralizować takie cele, jak: drony czy pociski dalekiego zasięgu. Powstał on jeszcze w Związku Radzieckim, ale był modernizowany. Zasięg tej broni wynosi ok. 15 kilometrów.

Bardzo ciekawym sprzętem jest również system 9K33 Osa. Ukraina otrzymała od Polski wiele takich urządzeń, które są chwalone za swoje możliwości bardzo skutecznej neutralizacji rosyjskich dronów kamikadze. Jest to pierwszy w pełni autonomiczny mobilny system rakietowy ziemia-powietrze. Pociski wystrzelone przez tę broń, niszczą cele powietrzne w odległości do 15 kilometrów od wyrzutni.