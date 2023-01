Spektakularny efekt uderzenia w system Tor pocisków z Europy

Kinetyczne penetratory niszczą rosyjskie pojazdy w Ukrainie

Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z pociskiem typu kinetycznego penetratora. W ostatnich tygodniach, Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały sporo amunicji najróżniejszego typu. Wśród nich znalazły się właśnie kinetyczne pociski Bonus i SMArt 155.

Pociski te należą do systemów amunicji kasetowej. Co ciekawe, posiadają one samonaprowadzającą głowicę, bazującą na sensorze podczerwieni, zwykłym radarze lub bardziej zaawansowanym systemie LiDAR. Pocisk mógł sam wybrać odpowiedni cel, chwilę później doszło do detonacji głowicy i sam kinetyczny penetrator z prędkością ponad 7200 km/h uderzył w cel.

W tym przypadku był to system Tor-M2. Penetrator swoją energią kinetyczną, wytworzoną w trakcie uderzenia, przebił praktycznie cały pancerz pojazdu, wyłączając go z użytkowania na froncie. Tutaj nie można nie wspomnieć, że pocisk o nazwie Bonus bez problemu może przebić 140 mm stali pancernej.