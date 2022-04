Idealne miejsce do użycia artylerii dalekiego zasięgu

W Donbasie terytorium sprzyja użyciu artylerii dalekiego zasięgu i dlatego Ukraińcy prosili o dostawy tego rodzaju uzbrojenia. Zresztą świadomi są tego również Rosjanie, którzy sprowadzają jednostki artylerii do Donbasu szykując się na prowadzoną ofensywę.

Rosyjskie czołgi i pojazdy zostały zdziesiątkowane za pomocą Javelinów i innych ręcznych wyrzutni przeciwpancernych. Jednak walki na froncie w Donbasie toczą się najczęściej na otwartej przestrzeni na dalekim dystansie i systemy takie jak Javelin mogą się nie sprawdzić. Uzbrojenie armii ukraińskiej w systemy artyleryjskie zdolne do rażenia pocisków na odległość ponad 20 kilometry umożliwi im skuteczne niszczenie czołgów oraz innych pojazdów rosyjskich, ale też atakowanie linii zaopatrzenia. Mogę one celnym ogniem spowolnić albo nawet zatrzymać wrogą ofensywę, ale również być cennym wsparciem dla własnego uderzenia albo służyć do eliminacji konkretnych obiektów.

Poza skutecznymi systemami artyleryjskimi bardzo ważne jest również lokalizowanie celów do których mają systemy strzelać. I dlatego tak istotna będzie współpraca z dronami. Dotychczas ukraińscy artylerzyści bardzo dobrze radzili sobie i skutecznie koordynowali ogień za pomocą bezzałogowych aparatów latających. Artyleria zadała największe straty Rosjan ze wszystkich rodzajów używanej broni.

Stany Zjednoczone dostarczą 90 haubic Ukrainie M777. Mogą one strzelać do 4 razy na minutę. Nie wiadomo dokładnie jaki rodzaj amunicji został przekazany Ukraińcom. Inne państwa NATO również dołożyły własne systemy. Kluczowym pytanie jest czy Ukraińcy zdąża na czas przejść odpowiedni trening, który umożliwili im efektywne działanie.

Co ciekawe sami Amerykanie zwrócili w 2017 roku uwagę na znaczenie artylerii w powstrzymywaniu Rosji i Chin. Z tego też powodu U.S Army chciało pozyskać nowe systemy artyleryjskie, ponieważ obecnie jest ich za mało.