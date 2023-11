Superczołg Putina teraz w rękach Ukraińców zabija Rosjan

Ukraińcy twierdzą, że rosyjski T-90M to kupa złomu

Prawda okazuje się być kompletnie inna. Automat ładowania żywcem wyjęty jest ze starego T-72. Nic się praktycznie nie zmieniło, łącznie ze sposobem układania amunicji w wieży. Przez to jeśli T-90M zostanie trafiony, jest duża szansa, że jego wieża wyleci w kosmos, jak każdego rosyjskiego czołgu w Ukrainie.

Wracając jednak do przejętego przez Ukraińców T-90M, czołg został przemalowany w barwy Ukrainy, a także naprawiony i zmodyfikowany, by lepiej sprawdzał się na polu walki. Żołnierze chwalą się, że dodali do niego kilka elementów, które powinny być wprowadzone do niego już na samym początku produkcji. Według nich, Rosjanie znani są z ignorancji i niechlujstwa.

Ukraińcy niszczą rosyjskie T-90 na potęgę za pomocą dronów

Głównym uzbrojeniem T-90M jest działo kalibru 125 mm 2A46M-4, które ma 15-20% większą celność niż standardowe armaty T-90. Dodatkowo używa zdalnie sterowanego modułu wieżowego z karabinem 12,7 mm NSV. Czołg posiada silnik V-92S2 o mocy 1000 koni, mogący rozpędzić maszynę do 60 km/h.

Ważnym elementem T-90M jest nowy pancerz reaktywny systemu Relikt, najnowszy w rosyjskim arsenale. Ma zapewniać ochronę przed najnowszymi pociskami przeciwpancernymi APFSDS. Jednak pomimo zwiększonej ochrony T-90M jest niszczony na froncie w Ukrainie jak każdy inny rosyjski czołg, obnażając "rosyjską potęgę".