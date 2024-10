"Szatan" na kołach i "Parodia". Rosyjskie nowości na froncie

To jednak nie jedyna nowość stosowana przez rosyjskie siły specjalne i wojska powietrznodesantowe w Ukrainie, bo zaczęły one też używać nowych lekkich pojazdów opancerzonych Sarmat-3. Doniesienia o tym pojeździe pojawiły się na rosyjskim kanale Telegram "Ugolok Sith", który opublikował fotografie przedstawiające pojazd w akcji w pobliżu linii frontu.

Nowe pojazdy opancerzone Sarmat-3 na froncie

Sarmat-3 to kompaktowy pojazd terenowy z napędem 4×4, ważący 3500 kg i zdolny do transportu 900 kg ładunku. Pod jego maską kryje się silnik diesla o mocy 150 KM, a pełen zbiornik paliwa pozwala przejechać do 500 km, co czyni go idealnym rozwiązaniem do operacji w trudnym terenie. "Sarmat" może być uzbrojony w różnorodne typy broni, w tym karabiny maszynowe PKM (7,62 mm), ciężkie karabiny maszynowe Kord (12,7 mm), automatyczne granatniki AGS-17 (30 mm) oraz przeciwpancerne systemy rakietowe Kornet.