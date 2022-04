Sztuczna inteligencja w wojnie w Ukrainie

Stany Zjednoczone zapewniają ogromne wsparcie dla walczącej z najeźdźcą ukraińskiej armii. Jednym z istotnych elementów jest wsparcie wywiadowcze, dzięki czemu "Ukraińcy grają na kodach".

Amerykanie zbierają dane z toczonych bitew i przygotowują analizę rosyjskiej taktyki, która jest zapisywana w ogromnej bazie danych i następnie wykorzystywana w grach wojennych. Wprawdzie drony Stanów Zjednoczonych nie latają nad Ukrainą to jednak komercyjne satelity dostarczają ogromnej ilości potrzebnej wiedzy. Narzędzia AI pozwalają na wyszukiwanie pojazdów oraz innych obiektów na zdjęciach satelitarnych.

Rozwój narzędzi sztucznej inteligencji w amerykańskich aparacie bezpieczeństwa był powolny, ale obecnie są one szeroko rozpowszechnione i wykorzystywane w zbieraniu i analizowaniu informacji. Okazuje się też być bardzo przydatne podczas wojny w Ukrainie. Pentagon wykorzystuje to co zostało zbudowane przez ostatnie dni żeby uzyskać przewagę nad przeciwnikiem.

Zebrane informacje pozwolą wojsku na przygotowanie lepszych modeli, które umożliwią przewidywania zachowania przeciwnika, a przede wszystkim Rosji i Chin, co może pomóc w ewentualnej wojnie, ale też umożliwić Ukraińcom skuteczniejszą walkę. Ważnym czynnikiem jest również poznane tego jak nowoczesna technologia zmienia zachowanie przeciwnika. Większość gier wojennych skupią się na obecnej technologii i obecnych wyzwaniach, a Stany Zjednoczone chcą wiedzieć jak będzie się zachowywał przeciwnik za kilka lat.