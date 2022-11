Podczas konferencji prasowej premier Szwecji Ulf Kristersson powiedział: - Jest to większa partia pomocy wojskowej niż wszystkie osiem poprzednich pakietów razem wziętych. To największa rzecz, jaką zrobiliśmy do tej pory i ściśle przestrzegamy ukraińskiej listy priorytetów.

Trzeba zaznaczyć, że nie sprecyzowano, jaki konkretnie sprzęt może zostać wysłany do Ukrainy, jednakże Szwecja posiada kilka rodzajów systemów obrony powietrznej, który potencjalnie może znaleźć się w powyższym pakiecie.

Czym dysponuje szwedzka obrona powietrzna?

Wojsko Szwecji posiada pojazdy przeciwlotnicze CV9040, które wyposażone są w armatę 40 mm oraz w radar PS-95. Posiadają także system kierowania ogniem UTAAS i komputerowy system informacji radiowej LuLIS. Stanowią one standardowy system obrony powietrznej batalionów czołgowych i zmechanizowanych.

W skład ich opancerzenia wchodzi stalowy pancerz chroniący przed przeciwpancernymi pociskami kal. 14,5 mm, z kolei wersja CV9030N posiada dodatkowy pancerz ceramiczny MEXAS. Podwozie maszyny zostało zbudowane tak, aby w jak największym stopniu zminimalizować skutki wybuchu min. Pojazd może rozpędzić się do 70 km/h na drodze, a przy pełnym zbiorniku paliwa może pokonać do 900 km.

Kolejnym systemem obrony powietrznej jest przenośny system rakietowy RBS 70. Pociski osiągają prędkość Mach 2 i są naprowadzane laserowo - operator zestawu oświetla cel wiązką laserową, z kolei pocisk wykrywa ją i podąża jej śladem do wyznaczonego celu. Rakiety mają długość ponad 1,3 m, przy średnicy prawie 20 cm. Maksymalny zasięg systemu w wersji podstawowej wynosi 6 000 m.

Zdjęcie Czy przenośny system rakietowy RBS 70 zostanie wysłany do Ukrainy? / U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Alyssa Chuluda/ public domain / Wikipedia

Szwecja posiada także mobilne systemy obrony powietrznej IRIS-T SL. Ich zasięg wynosi 10 km, a przy wykorzystaniu pocisków SLM, zasięg zwiększa się do 40 km. Rakiety wykorzystywane w tym systemie mają być skuteczne przeciwko wszystkim typom samolotów, śmigłowców, dronów czy pocisków manewrujących.

W skład szwedzkiej obrony powietrznej wchodzi także radar AMB Giraffe, który zamontowany jest na podwoziu gąsienicowym Bv 410. Radar ten jest dwu- lub trójwymiarowym systemem dowodzenia i kontroli obrony powietrznej wyposażonym w urządzenia zapewniające elektroniczne skanowanie radarowe. Elementy są dostosowane do obrony powietrznej średniego i krótkiego zasięgu.

Sztokholm wykorzystuje również systemy RBS 77 o maksymalnym zasięgu 40 km. Mogą być one wykorzystane w celu zniszczenia samolotów i pocisków manewrujących. Pocisk ma długość prawie 5 m i waży 638 kg. System posiada półaktywny zespół radarowy składający się z radaru oświetleniowego PS-541 oraz z radaru rozpoznawczego PS-707.