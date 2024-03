Jego produkcja, eksploatacja i serwis są bardzo drogie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy do czynienia z czołgiem niedopracowanym. Jeden z rosyjskich żołnierzy, który miał okazję go przetestować, przekonywał w styczniu tego roku na Telegramie, że model posiada kilka istotnych błędów konstrukcyjnych i jest po prostu "złomem", więc "albo z 10 lat nad nim posiedzimy, żeby zrobić czołg, a nie zabawkę, albo zaczniemy robić od nowa".

Poprawiają "chlubę Putina"

Wygląda jednak na to, że Kreml wybrał pierwszą opcję, bo na poligonie w Kazaniu miały odbywać się niedawno próby "poprawionego" T-14 Armata z działem 2A82. Do testu użyto pocisku czołgowego 3UBK21 Sprinter, którym udało się trafić w "hipotetyczny cel powietrzny oddalony o 8 km", co oznacza poprawę o nawet kilometr względem poprzednich maksymalnych osiągów (a to jeszcze nie koniec możliwości tego duetu).

Co ciekawe, jak podaje serwis BulgarianMilitary.com, działo 2A82 było projektowane dla czołgów T-72 i T-80, bo jego początki sięgają lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to podjęto decyzję o modernizacji rosyjskich systemów uzbrojenia, które nie mogły już konkurować z amerykańskimi Abramsami czy izraelską Merkawą. W efekcie powstały dwa działa artyleryjskie: 152 mm 2A83 zaprojektowane dla T-95 oraz właśnie działo 125 mm 2A82 - oba były rozważane w kontekście T-14 Armata, ale to pierwsze zostało ostatecznie odrzucone ze względu na problemy z dostępnością amunicji.



W najnowszej wersji 2A82 może uderzać precyzyjnie na odległość do 3,5 km i wykrywać cele w promieniu większym niż 8 km, niezależnie od tego, czy znajdują się one na ziemi, czy też w powietrzu.

Jeżeli zaś chodzi o pociski, to do wyboru jest kilka, m.in. przeciwpancerne pociski podkalibrowe jak 3BM59 "Lead-1" i 3BM60 "Lead-2", pociski 900 mm "Vacuum-1" i "Vacuum-2", odłamkowe "Telnik" czy właśnie 3UBK21 "Sprinter" o zasięgu do 12 km. Pytanie tylko, czy uda się go osiągnąć i realnie wykorzystać, bo na razie nic nie wskazuje na to, by T-14 Armata pojawił się na linii frontu.