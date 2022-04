Program dozbrajania Ukrainy zaowocował nie tylko skuteczną obroną stolicy kraju i wypędzeniem rosyjskiego agresora na swoje terytorium, ale również niebawem pozwoli odeprzeć nową ofensywę nadchodzącą ze wschodnich części kraju. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale niebawem na Ukrainę dotrą nowe dostawy broni.

Norwegia zapowiedziała wsparcie naszego sąsiada systemami obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu. Mowa tutaj o broni Mistral. Nie jest to najnowocześniejszy sprzęt, bo Norwegowie wycofują go na rzecz dużo bardziej zaawansowanego, ale na realia wojny w Ukrainie i słabego sprzętu Rosjan, w zupełności wystarczy.

System obrony powietrznej Mistral od Norwegii dla Ukrainy

Mistrale produkowane są we Francji od 1989 roku. Obecnie służą w 37 krajach na całym świecie. Do ich grona dołączy również Ukraina. Nowa broń pozwoli żołnierzom bronić zachodniej części Donbasu przed nową ofensywą. Ma ona rozpocząć się na dniach, chociaż wcześniej pojawiły się informacje, że rozpoczęła się na początku tygodnia.

Ukraina dostanie też od Norwegii wyrzutnie LAW 72

Norwegia zapowiedziała, że Ukraina może liczyć na aż 100 zestawów Mistral. Nie zapomniano też o innej, potężnej broni, która pozwala szybko i skutecznie niszczyć rosyjskie czołgi i wozy opancerzone, a mianowicie będzie to 4000 granatników przeciwpancernych LAW 72.

Rząd Norwegii, która należy do NATO od 1949 roku, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Możemy spodziewać się jeszcze większego wsparcia dla bohaterskiej armii Ukrainy, i będzie to duże wsparcie, bo w grę może wchodzić broń ciążka. Norwegia dobrze wie, co to znaczy być sąsiadem Rosji i nie zamierza pozostawić Ukrainy samej sobie.