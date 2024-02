Tajemnicza broń odkryta w Rosji. Spełniła się mroczna wizja Kremla

Rosjanie odkryli ukraińskiego drona z silnikiem odrzutowym

Teraz okazuje się, że Ukraińcy już użyli w boju pierwsze sztuki dronów kamikadze z silnikiem odrzutowym. Oba rozbiły się na terytorium Rosji, ale nie sięgnęły wyznaczonych celów. Rosjanie podzielili się ciekawymi informacjami na temat jednej z maszyn. Została wyposażona w niemiecki silnik odrzutowy JetCat P400-PRO, a jej konstrukcja powstała w układzie latającego skrzydła i przypomina pocisk manewrujący.

Ale to nie wszystko. Dron kamikadze posiada malowanie w kolorze czarnym, wyposażono go w silnik odrzutowy i głowicę odłamkowo-burzącą. Najciekawszy jest w tym wszystkim fakt użycia silnika odrzutowego. To pierwszy ukraiński dron z takim napędem. W styczniu Siły Zbrojne Ukrainy ujawniły, że pracują nad dronem z silnikiem odrzutowym, który ma być odpowiedzią na używane przez Rosjan do ataków na miasta pochodzące z Iranu drony Shahed-136.