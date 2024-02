To znak nadchodzącej agresji Rosji?

— Prawdopodobnie ludzie, którzy działają na Litwie nie na rzecz Litwy, otrzymali zadanie oznaczania takich obiektów i oni je zaznaczają. I wtedy będzie widać, co zrobić z tą sytuacją, czy zareaguje społeczeństwo, czy zareaguje policja, czy zareaguje ochrona, czy ci ludzie, którzy pomagają wrogowi, dobrze pomagają, czy można im ufać — stwierdził Jasiukevičius.

Przedstawiciele NATO ostrzegają, że Rosja zbroi się na potęgę i w ciągu 2-3 lat będzie zdolna do ataku na kraje Sojuszu. Wśród najbardziej zagrożonych wymienia się Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Analitycy uważają, że na terenie tych krajów działają rosyjskie siatki wywiadowcze, które zbierają cenne informacje i stosują prowokacje, by przetestować reakcję władz i służb.

Władze ogłosiły, że analizują zagrożenie i apelują do mieszkańców, by ci nie ulegali manipulacjom i presji ze strony Rosji, bo to tylko może pomóc Kremlowi. Ludzie Putina znani są z zastraszania swoich wyimaginowanych cywilnych wrogów w krajach postsowieckich. Rząd Litwy prosi o zjednoczenie się społeczeństwa w obliczu wojny w Ukrainie i stanowczą reakcję na pojawiające się zagrożenia bezpieczeństwa.