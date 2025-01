MISTA miała ostatnio ręce pełne roboty, bo zajmowała się remontem ponad 150 jednostek transportera opancerzonego BTR-70DI. I chociaż klient nie został oficjalnie ogłoszony, eksperci BulgarianMilitary.com sugerują, że polska firma działała na zlecenie Ukrainy i wyjaśniają, o jaką modernizację chodzi.

Obejmuje ona m.in. wymianę radzieckich silników benzynowych na nowoczesne zachodnie silniki wysokoprężne i skrzynie biegów, montaż dwóch bocznych drzwi, celowników termicznych i urządzeń obserwacyjnych, systemu nawigacji satelitarnej, siatek antydronowych oraz urządzeń zakłócających.

Pomimo tych ulepszeń transporter opancerzony zachowuje swoje zdolności amfibijne i dorównuje bardziej zaawansowanym pojazdom pod względem siły ognia, mobilności i świadomości sytuacyjnej. Ta modernizacja bojowa spotkała się z pozytywnymi opiniami użytkowników końcowych, a MISTA zadeklarowała, że jest otwarta na dzielenie się swoimi unikalnymi kompetencjami i technologiami z zainteresowanymi podmiotami w regionie.

Na zlecenie Ukrainy?

A skąd pomysł, że chodzi o Ukrainę? Analitycy sugerują, że to dość logiczne, ponieważ ten konkretny model - BTR-70DI, jest ukraińską konstrukcją, a Kijów opracował go jako modernizację starego radzieckiego transportera opancerzonego BTR-70. Został on wprowadzony głównie na potrzeby ukraińskiej armii (choć Ukraina najpewniej dostarczyła jeden w 2012 roku do Sudanu) i cieszy się opinią niezawodnego oraz skutecznego transportera opancerzonego.

Modyfikacja, czasami nazywana BTR-7 "Defender", wyróżnia się ulepszonymi parametrami, w tym mocniejszymi silnikami wysokoprężnymi FPT IVECO Tector (co pozwoliło osiągnąć wyższą prędkość i lepszą manewrowość, szczególnie podczas pokonywania przeszkód i w scenariuszach bojowych), systemami obrony aktywnej oraz możliwością montażu różnych modułowych wież. Przez lata Ukraina zainwestowała znaczne środki w modernizację i utrzymanie swojej floty pojazdów opancerzonych, co obejmuje unowocześnianie starych BTR-70 do standardu BTR-70DI.

I nadal to robi, a wysiłki te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście obecnych wyzwań geopolitycznych w regionie. Modernizacja transporterów opancerzonych jest realizowana przez takie zakłady, jak Mikołajowski Zakład Pojazdów Opancerzonych, znany z produkcji i ulepszania różnych typów pojazdów wojskowych i jeśli nowe domysły analityków okażą się prawdziwe, także zagraniczne, w tym polski zakład MISTA.

Ulubieniec ukraińskiego wojska

Model ten cieszy się popularnością wśród ukraińskich żołnierzy, którzy cenią jego ulepszoną siłę ognia, ochronę i mobilność. BTR-70DI zachowuje klasyczną konfigurację 8×8, co gwarantuje mu wysoką mobilność nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych, ale jest wyposażony w dwa silniki FPT Iveco Tector, każdy o mocy 150 KM. Silniki te należą do serii Euro III, co zapewnia lepszą kontrolę emisji i wyższą efektywność paliwową.

Jednym z głównych ulepszeń jest możliwość instalacji modułowych wież "Inhuł" lub "Buh", które opcjonalnie zwiększają siłę ognia. Wieże te umożliwiają montaż różnorodnego uzbrojenia, od karabinów maszynowych po automatyczne granatniki. Dodatkowo, BTR-70DI może zostać wyposażony w system ochrony aktywnej "Zasłon", który zabezpiecza pojazd przed atakami rakietowymi i innymi pociskami, wykorzystując zasłony dymne lub aktywnie przechwytując zagrożenia za pomocą miniaturowych ładunków wybuchowych.

Istnieje też kilka specjalistycznych wariantów tego transportera, jak BTR-70DI-02 "Switiaź" zaprojektowany do pełnienia funkcji dowódczych, wyposażony w dodatkowe systemy łączności i narzędzia zarządzania, wariant medyczny nazwany BMM-70, przeznaczony do ewakuacji i leczenia rannych na polu bitwy czy ewakuacyjny znany jako BREH-7K lub BREH-2000, wyposażony w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, w tym mechanizmy podnoszące i holownicze, umożliwiające naprawę i ewakuację uszkodzonego sprzętu z pola walki.