Tajemniczy obiekt na plaży w Rumunii. "To potężna broń"

Tajemniczy obiekt może być morskim dronem

Jeśli łódź należała do Ukraińców, to możemy sądzić, iż posłużyłaby do uderzenia w rosyjskie okręty Floty Czarnomorskiej. Ze względu na swoje gabaryty i wyporność, na jej pokładzie mogłoby zmieścić się dużo materiałów wybuchowych zdolnych do zniszczenia wrogiego okrętu. Niestety, nie wiadomo, dlaczego łódź znalazła się blisko wybrzeża Rumunii. Eksperci uważają, że w trakcie testów mogła ulec awarii i utracono z nią kontakt.

Na podstawie stanu wraku ustalono, że mogła ona brać udział w misji zrealizowanej w ubiegłym roku. Siły Zbrojne Ukrainy mają kilka morskich i podwodnych dronów kamikadze za pomocą których atakowały rosyjskie okręty i infrastrukturę portową obiektów wojskowych na tymczasowo okupowanym Krymie. Być może była to jedna z eksperymentalnych jednostek, która ostatecznie nie weszła do służby.