Co mogło wlecieć do Polski? Możliwe, że to dron Shahed

Podczas briefiengu generał Maciej Klisz podał, że obiekt to prawdopodobnie bezpilotowy statku powietrzny, a nie rakieta. Sugeruje to, że poszukiwanym obiektem jest jeden z dronów, którym Rosjanie zaatakowali Ukrainę. Wskazuje to też, że obiekt mógł znajdować się przez trochę dłuższy czas, skoro wiemy, że musiał przelecieć dystans 25 kilometrów.

Zakładając, że mowa o dronie, możliwe, że jest to Shahed 136. Ta irańska konstrukcja jest masowo wykorzystywana przez Rosjan do atakowania ukraińskich miast od 2022 roku i może lecieć z prędkością 185 km\h. Według publicznych informacji może dolecieć nawet na odległość 2500 kilometrów, więc nie jest niemożliwe, że taki dron przeleciał nad Ukrainą do Polski.



Innym irańskim bezzałogowym statkiem powietrznym wykorzystywanym do ataków na Ukrainie przez Rosjan jest Shahed-131. Może przelecieć 900 kilometrów przy takiej samej prędkości co Shahed-136. Możliwe, że do Polski wleciała jedna z modyfikacji tych irańskich konstrukcji tj. Gieran-1/2. Niemniej dokładne informacje co faktycznie wleciało do polskiej strefy powietrznej, poznamy, jeśli uda znaleźć się możliwy wrak obiektu.

Zdjęcie Dron Shahed-136 / Fars Media Corporation/ Creative Commons Attribution 4.0 Internationa / Wikimedia

