Nie wszystko jest takie kolorowe

Jednak nawet jeśli obecna ofensywa Rosjan na wschodzie przypomina uderzenie głową w mur, to daje Ukraińcom dość niepokojące informacje. Po pierwsze jak zauważa DeepStateUA, nowe ataki poniekąd zaskoczyły swoją siłą po stonowaniu działań. Pokazuje to, że Rosjanie pomimo strat ciągle mają rezerwy nawet do silnego uderzenia.

Po drugie potwierdza, że obecnie na froncie wojny na Ukrainie strona atakująca jest w niezwykle niekorzystnej sytuacji. Tak samo, jak ataki Rosjan na odcinku Awidijiwki czy Kupiańska są nieskuteczne, tak samo nieskuteczne są ataki Ukraińców w kierunku miasta Tokmak na froncie zaporoskim.

W jednym i drugim przypadku skoncentrowane siły spotykają się z mocną obraną opartą na polach minowych i zwiadzie za pomocą dronów. Dlatego jedna, jak i druga strona ciągle próbuje znaleźć nowe sposoby podejścia wroga, gdyż w innym wypadku wojna na Ukrainie utrzyma się na powolnej walce na wyniszczenie. Dlatego na front w rejon największych ostatnich ofensyw Rosjan udał się naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny, aby umożliwić możliwe zmiany strategiczne i operacyjne.