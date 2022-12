Tak wygląda rasputica w Ukrainie. Żołnierze toną w błocie

Niedawne obfite deszcze i wysoka temperatura, jak na grudzień, doprowadziła do destabilizacji gruntu. Może ona zachodzić nawet do kilkudziesięciu centymetrów w głąb gruntu, co z pewnością blokuje poruszanie się aut, ciągników, a nawet czołgów! Prowadzenie działań wojennych w takich warunkach jest niemal niemożliwe.

Jesienna rasputica daje się we znaki w Ukrainie