Ten „ołówek” rozminuje rosyjskie niewybuchy. Nowy patent Ukraińców

Ukraińscy inżynierzy koncernu Ukroboronprom zaprezentowali protopop urządzenia do wypalania metalu nazwany SF-1.

Wygląda jak zwykły ołówek, ale może pomóc uratować wielu ludzi, przed rosyjskimi minami i niewybuchami.

SF-1 niszczy metal łuski pocisku czy obudowy miny, pozwalając na wypalenie na zewnątrz materiału wybuchowego, nie doprowadzając do eksplozji.

Ukroboronprom już pracuje nad systemem zdalnego operowania SF-1. Koncern zdaje sobie sprawę z tego, że obecnie Ukraina potrzebuje tego typu urządzeń. Skala pozostawionych przez Rosjan min i niewybuchów w kraju jest ogromna.

Ukraiński sposób na odminowanie kraju, wyglądający jak ołówek

Kształt nowego urządzenia na pewno jest jego znakiem rozpoznawczym. Sam koncern Ukroboronprom nazywa go "ołówkiem do rozminowywania". Niedługo może stać się jednym z najważniejszych wynalazków Ukrainy.

Urządzenie jest spalarką metalu przeznaczoną do deaktywowania niewybuchów. Działa w bardzo prosty sposób. Po znalezieniu niewybuchu SF-1 przyczepia się do ich łusek czy obudowy. Po aktywacji urządzenie zaczyna spalać metal, dzięki egzotermicznej mieszaninie proszków. "Otwierając" w taki sposób łuski pocisków czy obudowę min, wypala wewnętrzny materiał wybuchowy, nie aktywując go. Po tym zostaje tylko nieszkodliwa łuska lub obudowa.

Zdjęcie Pierwsze testy "ołówka do rozminowywania" wykazały jego skuteczność. Potrafi on sobie radzi z każdym rodzajem niewybuchów, jakie mogą pozostawić Rosjanie / ZSMU Ukroboronprom / materiały prasowe

SF-1 może stać się w przyszłości tanim sposobem na rozminowanie Ukrainy. Specjaliści z Ukroboronpromu chcą jednak, aby urządzenie było jak najbezpieczniejsze, zanim trafi do użytku. Już pracują nad systemem używania "ołówka" za pomocą dronów. Pozwoliłoby to zdalnie odpalać SF-1, znacznie zwiększając bezpieczeństwo. Firma do badań nad urządzeniem korzysta ze specjalnego Centrum Humanitarnego Rozminowywania.

Rosyjskie miny i niewybuchy są wszędzie

Twórcy "ołówka do rozminowywania" wiedzą, że im szybciej opracują bezpieczne urządzenie, tym uratują więcej ludzi. Z każdym dniem odkrywane są kolejne niewybuchy czy miny, specjalnie pozostawione przez Rosjan. Wraz z wyzwalanym terenem Ukraińcy natrafiają także na coraz to bardziej sadystyczne sposoby zostawiania materiałów wybuchowych.

Zdjęcie Rosjanie potrafią tworzyć pułapki, zostawiając materiały wybuchowe w kubkach, meblach czy wózkach dziecięcych. Jedną z ich najgorszych metod jest ustawianie specjalnych pułapek w zamknięciu z domowymi zwierzętami. Gdy ktoś rusza na pomoc, aby je uratować, pada ofiarą wybuchów

Według Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obecnie aż 30% terenu kraju jest zaminowana. To obszar dwukrotnie większy niż Austria! Najgorsza sytuacja jest w dopiero co wyzwolonych terenach. Władze Chersonia mówią, że miny i niewybuchy można znaleźć praktycznie wszędzie, dlatego zakazuje się większych skupisk ludności np. w centrum miasta.



Ukraina więc wraz z nową bronią potrzebuje sprzętu do walki z rosyjskimi minami i niewybuchami. Dlatego "ołówek" zaprojektowany przez specjalistów z Ukroboronpromu, może być niedługo ważnym narzędziem w przywróceniu normalnego życia dla Ukraińców.