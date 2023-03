Białoruś otrzymała systemy 9K720 Iskander w grudniu 2022 roku. 1 lutego białoruscy żołnierze zakończyli na nich podstawowe szkolenie. Mińsk otrzymał je z dwoma pociskami: 9M728 Iskander-K i 9M723 Iskander-M. To właśnie druga wersja może przenosić głowice termojądrowe. I to ona stanie się atomowym arsenałem Rosji poza jej granicami.

Pocisk Iskander-M. Atomowy straszak Rosji

Iskander-M to pocisk balistyczny krótkiego zasięgu o napędzie rakietowym. Według oficjalnych danych może lecieć na odległość 415 kilometrów. Przypuszcza się jednak, że faktyczny zasięg wynosi 500 kilometrów. Rosjanie mają umniejszać osiągi swojego pocisku, aby oficjalnie nie łamać traktatu INF.

Zdjęcie