To był europejski dzień w Ukrainie. Nasza broń pokazała moc

Przy montażu AASM umieszcza się systemy zwiększenia zasięgu i nowe systemy naprowadzania obejmujące nawigację inercyjną, GPS, a czasem na podczerwień lub laserową, co pozwala na uderzenie z dokładnością nawet do 1 metra. Dzięki silnikowi na paliwo stałe oraz dodatkowym skrzydłom, które umożliwiają szybowanie, AASM zapewnia zwiększony zasięg - taka bomba może dolecieć na odległość nawet 70 kilometrów, czyli taką samą jak np. standardowe precyzyjne pociski GMLRS do systemów M142 HIMARS.

Nie ma mocnych na niemieckie Mardery

W sieci można też zobaczyć, jak skutecznie Ukraińcy wykorzystują dostarczone przez rząd niemiecki bojowe wozy piechoty Marder 1 (Berlin zobowiązał się do przekazania łącznie 100 wozów w wersji 1A3), a mówiąc precyzyjniej jego działo kal. 20 mm, do atakowania budynku z rosyjskimi żołnierzami w regionie kurskim. To rozwiązanie nazywane niemieckim odpowiednikiem amerykańskich wozów Bradley, służące do zwalczania piechoty, lekko opancerzonych pojazdów, czołgów czy transportowania wojsk i koordynowania operacji na polu bitwy.